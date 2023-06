Raccolta di fondi per la Romagna

Mille euro versati all’agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia Romagna. Questo il piccolo ma significativo contributo economico che i tifosi bianchi appartenenti al club Orgoglio Spezzino, gruppo Belini frizzanti Golfo dei Poeti La Spezia e Polisportiva Asd Team hanno elargito in queste ore, legato alla raccolta fondi a suo tempo lanciata per aiutare le popolazioni romagnole duramente colpite dalla devastante alluvione dello scorso maggio. Un modo per contribuire a risolvere le enormi problematiche conseguenti alla calamità naturale che ha colpito la Romagna, messa in ginocchio dall’ondata di maltempo. E’ l’ennesimo gesto di solidarietà da parte dei supporter spezzini, sempre in prima linea quando si tratta di aiutare il prossimo. Ricordiamo, a riguardo, le iniziative dei ‘tifosi spezzini solidali’ accorsi nel 2011 ad aiutare le popolazioni alluvionate delle Cinque Terre e della Val di Vara e nel 2014 quelle di Carrara.

F.B.