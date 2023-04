Questa volta le scelte di Semplici non hanno convinto

L’ha persa lo Spezia, e questa volta l’ha persa anche Semplici. Al netto dei meriti di un Monza che è parso di un altro spessore, non hanno convinto le scelte dell’allenatore delle Aquile. Il tecnico fiorentino ha provato a sorprendere un po’ tutti puntando su Kovalenko, ma la scelta si è rivelata devastante. L’idea di fondo poteva essere anche buona, ovvero quella di mettere un giocatore ad agire tra le linee per evitare il folto centrocampo del Monza e avere un riferimento in grado di sostenere Shomurodov, ma la scelta non ha pagato, e non solo per la colossale palla gol sprecata dall’ucraino, apparso avulso dal gioco e neppure perfetto in copertura (vedere la marcatura leggera, leggerissima, sul gol di Ciurria). A non pagare è stata anche la scelta di giocare con le ali invertite, una scelta di puro contenimento perché si è preferito sacrificare Verde a sinistra per mettere a destra Gyasi, il cui compito è stato solo quello di arginare Carlos Augusto. I cambi sono sembrati tardivi e inconcludenti, figli di una panchina corta e ‘zoppa’: anche questo non è uno dei mali dello Spezia che si è scoperto ieri sera, ma che ha radici lontane e che nel momento decisivo del campionato sta purtroppo venendo a galla. Ieri sera, per esempio, è arrivata l’ennesima conferma che Shomurodov non è una prima punta, e che in squadra un vero vice di Nzola non c’è. La differenza, poi, non l’ha fatta solo la qualità tecnica – con i calciatori del Monza che sapevano dove, quando e come trovarsi in campo, e i giocatori in maglia bianca che prima di passare dovevano controllare più volte dove si trovavano i compagni – ma anche la paura: tanta, quella nella testa e nelle gambe di Gyasi e compagni, e non è certo un bel segnale per le prossime gare.

Matteo Marcello