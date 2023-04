Quel poker nel 2005

La Salernitana viene ospitata al Picco per la dodicesima volta, settima negli ultimi otto anni. Un fresco precedente in A, otto in B e un paio in C. Bilancio nettamente favorevole agli Aquilotti: 8 vittorie, 2 pari e una sola sconfitta, nella prima sfida ufficiale, il 13 marzo 1949 in B. Una partita maledetta: bianchi avanti con Mangini e Zordan, ma poi si scatena il pisano Marcello Taccola, che prima accorcia le distanze e poi, dopo il pari di Flumini, al 90’ realizza l’incredibile 2-3. L’anno dopo la rivincita spezzina: 1-0 (Mangini). La delusione storica risale al 17 giugno 1951(1-1), penultima di campionato: gli Aquilotti devono vincere per non retrocedere, ma è De Andreis a segnare al 26’. A inizio ripresa Frugali pareggia per gli spezzini, ma non basta: il pareggio sancisce la retrocessione, matematica la domenica dopo a Livorno, per un esilio di oltre mezzo secolo, da cui si cominciò a tornare il 22 settembre 2005, in C1.

Un recupero di mercoledì che rivelò la coppia Varricchio-Guidetti, che con una doppietta a testa firmò un 4-0 assai indicativo. Nel 2010-11 l’altro precedente in C (2-1), uno dei rari lampi dell’era Pane (Basso e Comazzi, inframezzati dall’autorete di Fiorillo) con Cesarini sugli scudi. Cinque sfide consecutive in B: 3-1 nel 201516 (Coda per gli ospiti, Vignali, Calaiò su rigore e Sciaudone per i bianchi); 1-1 nel 1617 (Rosina e Nené); 3-0 nel 17-18 (Pessina, Marilungo e Granoche); 2-1 nel 18-19 (Djuric; Moro e Capradossi al 93’) e il 2-1 al giro di boa del 19-20 (Ragusa e Gyasi; Jallow per gli ospiti). Infine il 2-1 del 16 ottobre 2021: granata avanti con Simy al 40’, raggiunti al 51’da Strelec e superati al 77’ da un gran gol di Kovalenko, autore di una grande prestazione che potrebbe ispirarlo anche oggi.

Mirco Giorgi