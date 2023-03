Quel colpaccio firmato da Gyasi

Più che di storia, per i precedenti di Sassuolo-Spezia parliamo di cronaca. Appena tre le recenti sfide in Emilia, la prima a Modena e le altre due a Reggio, nell’attuale casa del club neroverde. Prima della famiglia Squinzi, gli emiliani hanno sempre navigato in categorie modeste. La loro ascesa coincise con il crollo dello Spezia in D dopo il fallimento. Per questo il primo incrocio avvenne il 26 febbraio 2013 in B, con lo Spezia di Volpi, neopromosso e ambizioso, visti gli investimenti ingenti, che però fece un’annata molto al di sotto del suo potenziale. Già all’andata si era visto uno squadrone spettacolare, ma anche al ritorno non ci fu quasi storia. Vantaggio neroverde di Catellani, futuro bomber aquilotto, al 10’, reazione spezzina fulminea, con gli uomini di Atzori in gol con Sansovini (16’) e Pichlmann (27’). Nella ripresa gli uomini di Di Francesco alzano il ritmo e non c’è scampo: pareggio di Terranova (60’) e gol del 3-2 finale di Bianchi (66’). Emiliani promossi in A, Spezia salvo solo grazie all’esperienza di mister Cagni, terzo tecnico stagionale, al termine di una stagione da dimenticare.

Con gli emiliani stabilmente in serie A, la sfida si è riproposta soltanto con la promozione dello Spezia nel 2020. Il 6 febbraio 2021 Italiano uscì da un brutto momento proprio col colpaccio al Mapei (1-2), anche se i padroni di casa erano passati per primi in vantaggio grazie a Caputo (25’), che finalizzava una bella costruzione dal basso. Lo Spezia la ribaltò grazie alle parate di Provedel e alle palle inattive: sia il pareggio su colpo di testa di Erlic (39’), sia il sorpasso su zampata sotto porta di Gyasi (78’) nacquero da calcio d’angolo. Il sabato dopo arriverà il capolavoro col Milan che lancerà definitivamente la squadra verso la prima storica salvezza. Infine c’è il 4-1 del 18 marzo 2022, quasi un anno esatto. Un monologo neroverde, con Berardi su rigore (17’), il pari funambolico di Verde (36’), ancora Berardi al 48’ (fu il gol numero 100 in A per lui), infine Ayhan al 78’ e Scamacca al 81’. Venerdì 17 a chi porterà sfortuna?

Mirco Giorgi