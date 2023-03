Quattro pullman per la trasferta a Reggio Emilia

Ancora ebbri di entusiasmo per l’eccezionale vittoria dello Spezia contro l’Inter, i supporter delle Aquile sono pronti a muoversi in massa, venerdì prossimo, alla volta dello stadio ‘Mapei’ di Reggio Emilia dove, alle ore 18,30, si disputerà il match tra lo Spezia e il Sassuolo. Tre i pullman predisposti dal gruppo Belini frizzanti: per prenotazioni chiamare Gabriele al numero 3403385453 oppure rivolgersi all’edicola di Grazia Rossi della Maggiolina o al circolo Arci di Valdellora. Il costo del viaggio è di 20 euro, l’orario di partenza è fissato alle ore 15,30 da via Prosperi. Un pullman anche ad opera del Gruppo Bullone: costo 20 euro, prenotazioni al bar Smoke Caffè di viale Italia, partenza alle ore 15,30 dal palazzetto dello sport. Ovviamente, visto la vicinanza con la città emiliana, saranno tantissimi coloro che affronteranno il breve viaggio con mezzi privati.

Fabio Bernardini