Quattro pullman da La Spezia al 'Druso' di Bolzano: 4000 abbonamenti

In vista del match inaugurale di campionato tra lo Spezia e il Sud Tirol, in programma domenica prossima allo stadio ‘Druso’, i tifosi aquilotti stanno organizzando quattro pullman. Due quelli allestiti dal gruppo Belini frizzanti: per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Edicola di Grazia Rossi al parco della Maggiolina, al circolo di Valdellora oppure telefonare a Gabriele (340-3385453). Il prezzo del viaggio è di 50 euro. Un pullman anche ad opera dei ragazzi della Curva Ferrovia, con prenotazioni che si ricevono telefonando al numero 349-1479748 (Alessandro), un altro ad opera del Gruppo Bullone. Il costo è di cinquanta euro. In tanti si muoveranno con mezzi privati. Già attiva la prevendita online dei biglietti (Diyticket.it) per il settore ospiti (600 i posti disponibili) al costo di 17 euro (13 euro per i bambini dai 5 ai 17 anni e over 70).

Oggi, infine, terminerà ufficialmente la campagna abbonamenti, anche se il club aquilotto con ogni probabilità prorogherà i termini di adesione visto che lo Spezia giocherà le prime tre partite lontano dal ‘Picco’. Se le Aquile dovessero partire con il piede giusto in campionato non è utopistico traguardare l’obiettivo delle cinquemila tessere, addirittura superando i 4750 abbonati della scorsa stagione. Allo stato attuale sono oltre 4000 gli spezzini che hanno rinnovato l’atto di fede.

Fabio Bernardini