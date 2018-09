La Spezia, 27 settembre 2018 - La Spezia, un solo cuore, un grande abbraccio al capoluogo ligure. Sold out, 1100 paganti, entrambe le tribune del PalaMariotti gremite, due big della pallacanestro italiana - Victoria Libertas Pesaro e Banco di Sardegna Dinamo Sassari- sul parquet e diverse leggende a bordocampo, 28.665 euro raccolti – 9.555 di incasso, raddoppiato sia da Reale Foundation che da Banco di Sardegna - per dare un aiuto concreto agli sfollati del ponte Morandi.



L’evento “Genova nel cuore – Facciamo canestro per Genova”, organizzato dal C.R. Liguria della FIP con la collaborazione del Fortitudo Club Spezia e il convinto assenso dei presidenti delle due squadre, Ario Costa per i marchigiani e Stefano Sardara per gli isolani, con il patrocinio della Regione Liguria e il sostegno del Coni Liguria e della Federazione Italiana Pallacanestro ha trovato un posto negli annali dello sport regionale.



Ma non solo: se l'agonismo ha dato spettacolo – per la cronaca, si sono imposti i sassaresi per 103 a 89, ndr – a farla da padrone sono state la solidarietà e l’emozione.



Molti i momenti in cui l’impianto spezzino ha guardato alla Lanterna ferita, a partire dall’applauso a chi ce l’ha fatta: il sardo Davide Capello, sopravvissuto alla tragedia, ha ricevuto una targa dal presidente Sardara.



Poi, nella pausa lunga, è sembrato a tutti di arrivare con la mente e il cuore davanti alla Zona Rossa e al Polcevera.



C’erano il presidente della Lega Basket Serie A Egidio Bianchi e il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, e in apertura, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ringraziato ogni attore di questa speciale giornata per la vicinanza a Genova, quindi ha preso la parola l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, che ha applaudito i Vigili del Fuoco: “sono stati strepitosi”, ha sottolineato.



Ed è proprio il racconto di quel tragico 14 agosto e dell’emergenza vista con i loro occhi, letto dall’addetto alle relazioni esterne del corpo, ad aver fatto alzare tutti in piedi ad accogliere i cinque partiti alla volta del ponte Morandi immediatamente dopo l’allarme, quando quel moncone ormai tristemente entrato nella memoria collettiva è diventato un campo di battaglia da cui strappare vite umane.



“Veniamo mandati a lavorare sotto il troncone di ponente, sotto al quale il ponte caduto ha coinvolto anche due capannoni. Per quanto ci si possa fare un’idea dalle foto, dalle immagini trasmesse in tv, vedere da vicino è impressionante…” e il racconto continua, di fronte ad una standing ovation che nulla ha di retorico.



Poi, loro che hanno respirato polvere, raccolto cadaveri, sciolto grovigli di “asfalto, cemento, ferro e vetri”, hanno voluto ringraziare gli altri soccorritori, la città e il suo abbraccio: un caffè versato da un thermos, una bottiglia d’acqua, una sedia quando cadevano dalla stanchezza, una focaccia “fanno emozionare, che danno un senso a quello che fai, e noi li apprezziamo davvero tanto e ne siamo orgogliosi anche se abbiamo fatto solo il nostro lavoro”.



Poi, il secondo tempo è iniziato, e i cinque se ne sono andati, instancabili, per iniziare un nuovo turno di lavoro.



Chiara Tenca