Quando Pairetto ’ignorò’ il Var

Solo due, ma pirotecnici, i precedenti in campionato tra Spezia e Lazio. Due vittorie capitoline, ma quante recriminazioni. A partire dal 5 dicembre 2020 a Cesena, ultimo atto dell’esilio iniziale dello Spezia di Italiano in serie A. Lo Spezia colpisce subito un palo con Estevez, ma basta lo scippo’ di Milinkovic Savic a Maggiore nella trequarti spezzina per permettere al fuoriclasse serbo di lanciare Immobile al 15’. Raddoppio ospite con una punizione capolavoro di Milinkovic Savic al 33’, ma il tempo si chiude col clamoroso palo interno di Bastoni. Nella ripresa è Nzola a bruciare Acerbi e a realizzare un gol molto bello (64’) ma non basta: alla fine la Lazio ricorre persino all’ostruzionismo e si porta a casa un prezioso 1-2, anzi il Var annulla il tris biancoceleste che onestamente sarebbe stato troppo. Ha del clamoroso invece il 3-4 del 30 aprile 2022, al termine di una magnifica partita rovinata da una svista di Pairetto che ’snobba’ il Var. Lo Spezia va avanti già al 9’, con Amian su dormita della difesa laziale. Lo Spezia regge, ma al 33’ Nikolaou concede un rigore evitabilissimo con il suo braccio troppo largo. Immobile ringrazia e dal dischetto realizza il suo 150° gol in serie A.

Subito dopo Agudelo, con uno strappo dei suoi, ruba palla a Patric e come un fulmine si invola verso la porta per il 2-1 con il quale le squadre vanno all’intervallo. Non è fortunato lo Spezia e lo si capisce al 54’: Zaccagni fa una gran percussione, il suo tiro si stampa sul palo e in uscita incoccia sulla schiena di Provedel proteso in tuffo per un 2-2 beffardo. Gli Aquilotti a stretto giro ripassano in vantaggio: punizione di Verde, testa di Hristov. Sembra fatta, ma al 68’ un’invenzione di Luis Alberto mette in porta Milinkovic Savic, che spinge furbescamente Hristov e davanti a Provedel non ha difficoltà a insaccare. Un pareggio sacrosanto rovinato da Pairetto, che al 90’ convalida il pallonetto di Acerbi, viziato da fuorigioco netto, senza nemmeno aspettare il responso del Var: un episodio costato un ingiusto ko allo Spezia e subito diventato un ’caso nazionale’

Mirco Giorgi