"Punto che ci dà fiducia Ma meritavamo di più"

La Fezzanese sfiora il successo in casa della neopromossa Lavagnese, malgrado sia andata in svantaggio due volte nella prima giornata di serie D. La gara del ‘Riboli’ di Lavagna si chiude sul 2-2 ma lascia aperte molte recriminazioni per i verdi. Sul risultato pesa una grave ingenuità difensiva che ha consentito agli avversari di passare in vantaggio. Ottima comunque nel complesso la prova del team di Rolla che ha giocato meglio dei padroni di casa, guidati dall’ex allenatore fezzanoto Alberto Ruvo. Oltre a mister Cristiano Rolla c’erano molti debuttanti in serie D come i giovani Banti, Guelfi, Beccarelli e Giampieri, che si sono tutti ben comportati. "E’ stata una bella partita – sottolinea Rolla – dove si sono affrontate due squadre a viso aperto. Noi sapevamo che loro sono una squadra che lavora molto bene sotto palla, per poi ripartire. Peccato per i due gol nati da nostri errori abbastanza banali, ma ci può stare. Siamo a inizio campionato e la condizione fisica non è ancora delle migliori e nei momenti di difficoltà ci può stare qualche errore però devo dire che la squadra ha giocato bene e ha creato tanto su un campo difficile: non so quante squadre porteranno via punti da Lavagna.

Il pareggio ci sta stretto ma sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Per le occasioni create meritavamo sicuramente la vittoria però sono partite strane e la Lavagnese dava sempre l’impressione che poteva essere pericolosa come poi è stato. Ci teniamo questo punto che sicuramente ci fa bene e fa morale: ci dà un po’ di consapevolezza in più". La prossima giornata la Fezzanese farà il suo esordio casalingo al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con la Vogherese, match che dovrebbe svolgersi in anticipo sabato 16 settembre, dato che mercoledì 20 settembre è previsto il turno infrasettimanale. Intanto la Fezzanese ha ingaggiato il difensore Leonardo Gabelli, classe 2002, ex professionista proveniente dalla Pergolettese in serie C e già in panchina a Lavagna con i verdi.

Paolo Gaeta