Promozione I canarini incassano tre punti d’oro

Una rete firmata da Marte Rosario ha deciso la sfida e regalato al Canaletto un successo davvero molto importante contro la Caparanese. Sono arrivati tre punti d’oro per i canarini diretti da mister Massimo Plicanti per la classifica del campionato di Promozione che si sono imposti 1 a 0 grazie al gol messo a segno nella ripresa. Per la formazione spezzina da segnalare anche un palo colpito da Biloni su calcio di punizione in chiusura della prima frazione di gioco che si era chiusa 0 a 0.

Tre reti invece non bastano al Cadimare per dare una scossa vincente alla sua stagione delicata: 3 a 3 il risultato finale nella sfida casalinga contro il San Desiderio con le marcature spezzine firmate da Mazzucchelli, Bartoletti e Dieli. Ci ha provato il Levanto a tener testa alla capolista Bogliasco che con la doppietta di Cappelletti piega i rivieraschi e raggiunge anche in vetta il Molassana che è caduto 1 a 0 sul campo della Sampierdarenese nella sfida tra le big del torneo.

Un campionato di Promozione che parla sempre genovese nella corsa al titolo anche se le spezzine con il lanciato Magra Azzurri e Intercomunale Beverino sentono aria di alta classifica. Al fianco del Bogliasco sul gradino più alto del podio c’è il Molassana ma alle spalle sale proprio la Sampierdarenese mentre frena il Rapallo Psm bloccato in casa dall’Intercomunale Beverino.

Ottimo risultato del Don Bosco Spezia che nel finale ha trovato con Napoletano la rete che ha consentito di battere 1 a 0 il Little Club James.