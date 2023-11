Promozione Canaletto resiste un tempo al Molassana

Il Canaletto resiste un tempo alla capolista del campionato di Promozione ligure, poi i ragazzi spezzini diretti dal tecnico Massimo Plicanti non riescono a tenere il passo incassando le reti di Traverso e Venturelli che hanno regalato al Molassana la vittoria, che significa primato solitario in classifica. I padroni di casa hanno anche colpito un palo in chiusura del primo tempo e un altro legno nel finale di gara con il risultato comunque già al sicuro. Alle spalle della capolista solitaria arriva il Psm Rapallo che nello scontro diretto contro la Caperanese la batte 3 a 2 scavalcandola così anche al secondo posto in graduatoria di una lunghezza.

Sale in classifica anche il Levanto che si scatena contro il Rapallo rifilando una cinquina firmata dalla doppietta di Del Vigo e i guizzi di Tuvo, Rezzano e Bagnasco. Per i rivieraschi tre punti di grande significato perchè consentono di mettere nel mirino la parte alta della classifica a una sola lunghezza dal Bogliasco, ex leader del torneo, che da qualche giornata sembra aver smarrito lo smalto. Il pareggio esterno 1 a 1 ottenuto sul campo del Vallescrivia non è infatti sufficiente a conservare la seconda piazza. Un campionato di Promozione comunque sempre molto incerto nell’assegnare il ruolo stabile delle favorie anche se, per il momento, le protagoniste sono sempre le genovesi che si alternano nel ruolo di guida ma non cedono il passo.

Una giornata decisamente storata per l’Intercomunale Beverino che dopo aver tenuto testa per tutto il primo tempo alla Sammargheritese deve arrendersi nella ripresa incassando il 2 a 0 che porta le firme di Cadenasso e Fedri. Infine vittoria di misura (1-0) del San Desiderio che ringrazia Casella autore della rete che ha risolto la sfida casalinga contro il Little Club James.