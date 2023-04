Primo ko del Lunezia, tie-break fatali

Normac Vgp

3

Lunezia Volley

2

NORMAC GENOVA: Bassi, Brasseco, Chino, Falco, Gesmundo, Leugio, Ndamde, Rossi, Savarino, Scaltriti, Sebellin, liberi Panciroli e Bisi. All. Valente

LUNEZIA VOLLEY: Evangelisti 1, Lupi 25, Caruso 9, Bencaster 13, Quartieri 5, Giangreco 14, Maltana 0, Benettini 1, Castagna 6, Mozzachiodi libero. All. Menconi S.; vice Martinelli

Arbitro: Rovere e Bozomo

Parziali set: 25-22; 22-25; 19-25; 25-22; 15-11

GENOVA – Al termine di una sfida combattuta il Lunezia non può far altro che accettare la sconfitta, la prima rimediata nella poule retrocessione, contro una Normac Genova brava a mantenere i nervi saldi sino alla fine. La voglia delle locali di guadagnare l’intera posta in palio per centrare la salvezza, che effettivamente è arrivata, ha fatto la differenza. Le sarzanesi, con qualche stimolo in meno e la salvezza già ottenuta da tempo, hanno comunque lottato e, dopo un primo set in sordina finito 25-22, si sono risollevate chiudendo il secondo parziale 22-25. L’incontro si è deciso solo al tie-break, concluso sul 15-11 in favore delle padrone di casa.