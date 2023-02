Primavera, sfida con l’Ascoli tra big

Operazione sorpasso per lo Spezia Primavera che oggi alle ore 11 affronterà al ‘Ferdeghini’ nel big match della 20ª giornata del girone B con in palio il secondo posto. Aquilotti che sono terzi a due punti dai piceni, secondi, e vincendo li scavalcherebbero. Arbitrerà Andreano di Prato, assistenti Galimberti di Seregno e Giulia Tempestilli di Roma 2. L’equipe di Giuseppe Vecchio sta attraversando un ottimo momento di forma che gli ha permesso di vincere quattro partite delle ultime cinque partite disputate. L’ultima sabato scorso imponendosi in rimonta per 2-1 sul campo della Viterbese. Ascolani che sono riusciti a battere anch’essi per 2-1 il Pisa. Nella gara d’andata nelle marche le contendenti si divisero la posta pareggiando per 1-1 al termine di un’equilibrata e combattuta contesa come del resto s’annuncia anche la sfida odierna il cui risultato avrà un peso nella lotta per le posizioni di vertice.

P.G.