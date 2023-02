Questa sera alle ore 19.30 a Bottagna si disputa un recupero della 14ª giornata del girone E di Prima categoria tra Vezzano e Colli Ortonovo. Arbitra Ravenna di Chiavari. La gara all’inizio di gennaio non si poté disputare a causa dell’impraticabilità del campo per le forti piogge. Vezzanesi ed ortonovesi arrivano a questa sfida con un grande spirito di rivalsa per riscattare le due pesanti sconfitte che hanno subito entrambi domenica scorsa e precisamente i primi sono stati travolti per ben 5-0 al ‘Colombo’ di Beverino dall’Intercomunale ed i secondi hanno perso a Castelnuovo Magra con un roboante 5-2 il derby con la Castelnovese. Il match riveste anche una certa importanza per la classifica del girone coinvolgendo sia la zona di vertice dato che il Colli Ortonovo è al quarto posto e vincendo raggiungerebbe il Riccò Le Rondini al terzo, sia la parte bassa in quanto il Vezzano è decimo con tre punti di vantaggio sulle ultime tre.

