Prima categoria Colli Ortonovo e Arcola a suon di gol

I fari della 5ª quinta di Prima categoria erano tutti puntati sul big match tra le due capoliste Follo e Marolacquasanta, chiuso con uno che le lascia entrambe appaiate in vetta alla classifica. Un match equilibrato, unica occasione degna di nota è una traversa al 21’ del marolino Porqueddu. Brugnato e Bolanese pareggiano 1-1 l’atteso derby della Val di Vara, purtroppo caratterizzato dal grave infortunio del bolanese Iaione, con mezz’ora di sospensione per consentire i soccorsi. Proprio Iaione al 6’ aveva sbloccato la partita, al 75’ pareggia Di Martino. Il Segesta vince in rimonta sul Ceparana, passato in vantaggio con di Gian Marco Simonini. L’Arcola Garibaldina batte con 4-0 al Tanca il fanalino di coda Casarza Ligure. Garibaldini trascinati da Etna autore di una tripletta; di Aldrovandi la quarta rete. Largo successo anche del Colli Ortonovo che piega 5-2 al ’Falconara’ la Santerenzina. Ortonovesi a segno al 18’ e all’81’ Musetti, al 33’ con Vacchino, al 43’ con Pennucci e al 75’ con Santucciu. Le reti santerenzine portano la firma di Angeli che al 26’ trasforma il rigore del momentaneo 1-1 e di Gabriele in chiusura. Vince anche il Riccò Le Rondini 2-1 in rimonta al ‘Cevasco’ sul Vezzano, passato in vantaggio al 13’ con Parma su rigore. Al 48’ e al 92’ una doppietta di Alberto Bertonati consente ai riccolesi di ribaltare il risultato, prima con un insidioso tiro-cross poi risolvendo una convulsa mischia in area avversaria. Finisce senza gol il derby Castelnovese-Amegliese Iron Fox: i castelnovesi reclamano per la mancata concessione di un rigore per un fallo in area su Jabraoui.

P.G.