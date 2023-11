Prima categoria Castelnovese e Follo calano il tris

I fari della nona giornata di Prima categoria erano tutti puntati sul big-match tra le prime due della classifica: il Brugnato batte 2-0 la capolista Marolacquasanta (al primo ko stagionale) diventando così il nuovo leader. Il Follo resta al terzo posto a due punti dal Brugnato battendo 3-0 la Santerenzina: match deciso nel finale dai gol all’85’ di Angelotti, al 90’ Franceschini e al 93’ con Degano in contropiede. Si confermano al quarto posto la Castelnovese che piega con un netto 3-0 a Castelnuovo Magra il Ceparana ed il Segesta che vince 2-1 con il Riccò Le Rondini. Le reti castelnovesi portano la firma di Bertini, Bosinco e Diouf. Al ‘Cevasco’ di San Benedetto riccolesi in vantaggio all’11’ con Simoni su rigore, il Segesta ribalta il risultato con le reti al 21’ di Giacopello dal limite e al 74’ di Pietro Scarpino. Amegliese Iron Fox-Bolanese si chiude sul 2-2. Al doppio vantaggio amegliese in gol al 14’ con Masini di testa e al 18’ con Valletta in diagonale risponde al 26’ Sommovigo (che segna riprendendo una respinta del palo su tiro di Serusi) e al 61’ D’Ascanio che realizza il 2-2 sul filo del fuorigioco. Seconda vittoria consecutiva dell’Arcola Garibaldina che batte 2-1 al Tanca il Colli Ortonovo. Vantaggio arcolano al 12’ con Etna su punizione, gli ospiti pareggiano al 21’ con Musetti dal limite. Al 37’ il definitivo 2-1 dell’Arcola con un bel tiro al volo di Aldrovandi su cross di Amalfitano. Concludiamo con la terza vittoria consecutiva del Casarza che travolge con un tennistico 6-0 il fanalino di coda Vezzano, presentatosi con soli 14 giocatori. Le reti sono di Zolla, Traversaro, Sala, Polverini e Righetti autore di una doppietta.

P.G.