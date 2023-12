Prima categoria Brugnato rallenta, Marolacquasanta guarda in alto

La dodicesima giornata del girone E di prima categoria vede la capolista Brugnato rallentare in quanto nell’anticipo di sabato del ‘Colombo’ di Beverino è bloccata sull’1-1 dalla Castelnovese. Castelnovesi che passano in vantaggio al 20’ con un bel tiro dalla distanza di Coppola. Nella ripresa il team di Valter Lunghi pareggia con Di Martino e fallisce più volte il gol del vantaggio. Ospiti che terminano in dieci per l’espulsione all’80’ di Favasuli. Si porta ad un punto dai brugnatesi il Segesta battendo, sempre in anticipo, per 1-0 l’Amegliese Iron Fox approfittando così del loro pareggio casalingo. Decide la gara dell’Andersen di Sestri Levante un gol di Cizmja. Si avvicina alla vetta anche il Marolacquasanta che batte per 2-0 al Tanca la Bolanese e la scavalca in classifica al terzo posto riducendo così a tre punti il divario dalla capolista Brugnato. Sblocca al 34’ Garibotti con un gran tiro dai 25 metri. Il raddoppio al 49’ dell’ex di turno Davide Castellanotti con un bel tiro a girare che infila l’incrocio dei pali vincendo così la sua sfida in famiglia con il fratello Andrea che milita nelle file dei bolanesi. Bolanese che viene raggiunta al quarto posto dal Ricco’ Le Rondini che batte 2-1 nel finale ed in rimonta al ‘Cevasco’ di San Benedetto l’Arcola Garibaldina. Vantaggio arcolano all’8’ di Colombo da sottomisura su cross di Nicola Manfredi. Al 74’ pareggia Meta su rigore assegnato a causa di un fallo in area di Gabriele Manfredi su Dalforno. All’87’ il 2-1 riccolese dell’appena entrato Barkallah il cui tiro deviato da Costa spiazza il portiere. Continua il momento magico del Casarza Ligure che infila la sesta vittoria consecutiva battendo anch’esso in rimonta e negli ultimi minuti la Santerenzina al Falconara. Santerenzini che passano in vantaggio al 54’ con Gabriele. Casarzesi che in chiusura di partita riescono a ribaltare il risultato portandosi sul 2-1 grazie alle reti all’87’ di Pimentel e al 90’ di Sala. Biancoverdi di Marco Corrado che recriminano per le occasioni da rete non sfruttate che gli avrebbero consentito di raddoppiare e soprattutto per il pareggio ospite realizzato in sospetta posizione di fuorigioco. Termina, invece, 0-0 la sfida salvezza dell’Incerti tra le ultime due della classifica Ceparana e Vezzano

P.G.