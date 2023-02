Oggi il presidente aquilotto Philip Platek sarà a Milano per partecipare all’assemblea di Lega di Serie A, nella sede di via Rosellini, per poi raggiungere in serata La Spezia. Nel frattempo, ieri, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del bigmatch contro la Juventus che farà registrare il tuto esaurito al ‘Picco’. La prevendita sta andando a gonfie vele, prova ne è che la curva Ferrovia è già esaurita e anche i biglietti per gli altri settori stanno andando a ruba. Per la gara contro i bianconeri sono certi i ritorni in squadra di Nzola, ormai recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco nelle ultime quattro partite, di Ampadu e Caldara, al rientro dopo aver scontato le rispettive squalifiche. Continueranno a essere ai box gli infortunati Zoet, Moutinho, Bastoni, Zurkowski, Sala, Kovalenko e lo squalificato Esposito. Nelle fila della Juventus non ci sarà Bremer, squalificato dal giudice sportivo.

Fabio Bernardini