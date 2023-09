Presentazione ufficiale: Sarzana Gamma scopre le carte Domani

La tradizione va rispettata e nello sport certi riti hanno sempre il loro peso. Quindi l’Hockey Sarzana Gamma Innovation non cambia e per la presentazione ufficiale della nuova stagione agonistica si ritroverà domenica sera in piazza De Andrè per presentare i giocatori. Sul palco della musica sfileranno tutti gli atleti della società rossonera partendo dal pattinaggio artistico fino alla prima squadra che a ottobre inizierà il campionato di serie A1. Il presidente Maurizio Corona ha voluto in piazza tutti i ragazzi che fanno parte della forza rossonera per regalare a tutti l’applauso degli sportivi e della città. Alla serata porterà il saluto dell’amministrazione comunale anche la sindaca Cristina Ponzanelli. L’incontro è in programma a partire dalle 21 con la sfilata di tutte le annate per chiudere con la prima squadra affidata al confermato tecnico sarzanese Paolo De Rinaldis. Sarà l’occasione per conoscere i nuovi ingaggi: il giovane argentino Joaquin Olmos l’esperto Domenico ’Mimmo’ Illuzzi.