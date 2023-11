Preoccupazione per Bandinelli. La sua assenza peserebbe troppo

Alla ricerca di un piano B, come Bandinelli. Le condizioni del forte centrocampista aquilotto destano preoccupazione non solo in vista del match di Cremona, ma anche del prossimo futuro, con un pericolo di ricadute che va assolutamente scongiurato. E’ il destino di chi ha fabbricato una coperta troppo corta: non fai a tempo a ripararla dalla parte della difesa, con i rientri da squalifica di Nikolaou e Bertola che creano finalmente un minimo di abbondanza nel reparto arretrato, che subito rischia di aprirsi uno squarcio bello grande in mezzo al campo. Già si è visto nel secondo tempo contro il Cosenza come senza il giocatore ex Empoli la manovra si sia fatta molto più farraginosa, con la squadra che di fatto ha trovato la via della porta soltanto nel recupero. Cassata ha caratteristiche completamente diverse e molto più difensive, non va visto come alter ego di Bandinelli, ma la sua presenza è indispensabile allo Zini, per creare una buona interdizione a centrocampo, posto che Ekdal, che domenica sarebbe servito come il pane, sconterà l’ultima delle tre giornate di squalifica subite grazie alla sceneggiata del buon Calabresi.

Se dovessimo ipotizzare un undici iniziale, davanti a Dragovski il terzetto Amian, Bertola Nikolaou (ma non è detto che venga riconfermato uno dei due protagonisti di domenica), mediana con Cassata e Francesco Esposito, fascia destra a Elia, sinistra a Reca. Dietro le punte, ma con compiti di ripiegamento ben precisi, Zurkowski e i soliti Antonucci e Pio Esposito, a meno che Alvini non si decida a tirare finalmente fuori dal cilindro Verde, l’unico vero fuoriclasse della squadra, l’unico che può far fare un salto di qualità tale da uscire dalle sabbie mobili che una settimana dopo l’altra stanno inghiottendo lo Spezia in un campionato di sofferenza dal quale non sarà per niente facile uscire. Con la speranza che la salute preservi Bandinelli, perché altrimenti il peso specifico della rosa avrebbe un deprezzamento tecnico netto, in mancanza di alternative di spessore.

Mirco Giorgi