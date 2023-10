Preoccupa Bertola: probabile maglia per Muhl

Mister Alvini sarà, con ogni probabilità, costretto a ritoccare l’assetto difensivo, stante le non buone condizioni di Bertola che, come anticipato da La Nazione, ha svolto negli ultimi giorni allenamenti personalizzati a causa di un affaticamento. Un’autentica mazzata visto le ottime performance messe in mostra dal giovane di Carrara, capace di ridare stabilità ad un reparto arretrato che faceva acqua su più fronti. Se l’ex capitano della Primavera non dovesse farcela a recuperare, l’ipotesi più probabile è la riproposizione di Muhl, sperando con esiti ben diversi da quelli di inizio di campionato. Davanti a Dragowski vi saranno, dunque, Amian, Muhl e Nikolaou. Al centro della mediana conferme per Salvatore Esposito e Bandinelli, affiancati sulle corsie esterne da Cassata (in concorrenza con Elia) e Reca. Sulla trequarti Kouda (nella foto) si candida per un posto da titolare, mentre in attacco quattro giocatori si giocano due maglie: Moro, Antonucci, Pio Esposito e Verde, con i primi due favoriti. Al seguito dei bianchi oltre ottocento tifosi. Sette i pullman che varcheranno la Cisa, sei dei quali allestiti dalla società bianca con la collaborazione dei tifosi del gruppo Belini frizzanti che si occuperanno della gestione, uno dal gruppo Bullone. Tanti i supporter che si muoveranno con pulmini (i club Cavatorti, Monterosso, Romito Magra) e con mezzi privati.

Fabio Bernardini