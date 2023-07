Prende forma lo Spezia del futuro Si punta alla conferma dei big

di Fabio Bernadini

Zoet, Amian, Wisniewski, Nikolaou; Holm (Ferrer), Ekdal, Zurkowski, Bastoni (Reca); Esposito S.; Moro, Esposito F.. Una bozza della formazione dello Spezia 2023-24 inizia a prendere forma, fermo restando le inevitabili modifiche in corso d’opera per probabili nuovi innesti (oltre agli imminenti arrivi di Moro e Esposito, occhi puntati su Cassata a centrocampo, ma anche a un portiere se Dragowski andrà via) e possibili cessioni. Sicuramente resterà Zoet, da verificare la posizione di Zovko, dovrebbe restare in squadra uno tra Mascardi e Plaia. In difesa conferma di Wisniewski, si cercherà di trattenere Amian e Nikolaou per i quali al momento non risultano offerte, se si eccettua un interesse del Bologna di Motta per il francese. La dirigenza aquilotta mira a puntellare il centrocampo con le conferme di Ekdal, considerato un leader all’interno dello spogliatoio - starà allo svedese decidere se restare o esercitare la clausola che gli consente di rescindere il contratto in conseguenza della retrocessione in Serie B - e il big Zurkowski, un autentico lusso per la categoria. Con la perla Cassata sul quale Macia e Melissano hanno posto le loro attenzioni da tempo. Sui lati, sul versante sinistro, i punti fermi sono Bastoni e Reca, mentre a destra Holm potrebbe essere un’arma in più se lo Spezia, anche a fronte di una cessione (Atalanta, Juve e Napoli interessate, si potrebbe profilare un’asta per una cifra ben superiore ai sei milioni di euro offerti), riuscirà a trattenerlo in prestito. Diversamente è pronto Ferrer. A ridosso delle punte potrebbe essere adattato Salvatore Esposito, ma non è detto che dal mercato non arrivi un trequartista. In attacco Moro, atteso a breve nel ritiro di Santa Cristina e allo stesso Francesco Esposito, tenendo però presente che un altro attaccante potrebbe arrivare. A completare la rosa i vari Cipot, Krollis, Candelari, Moutinho, uno tra Serpe e Bertola e altri papabili giocatori, alcuni già navigati, altri giovani. Partiranno sicuramente Nzola, Verde, Strelec, Dragowski, probabili gli addii di Bourabia, Gyasi, Hristov, Sanca. Ieri la squadra ha svolto una duplice seduta di allenamento All’ora di cena tutti incollati su tablet e telefonini per verificare il calendario asimmetrico del campionato di Serie B che inizierà venerdì 18 agosto salvo slittamenti.