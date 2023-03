Porqueddu e Beltrano i trascinatori del Marola

Marolacquasan.

2

Don Bosco

1

MAROLACQUASANTA: Pietra, Bianchini (46’ Beltrano), Castagnaro, Tartarini, Tortorelli, D’Imporzano, Eminente (76’ Gigante), Porqueddu, Di Muri (78’ Piastra), Quattromani, Paparcone M. (86’ Vargas). A disp. Ancorati, Cerri, Martinez Garcia, Odone, Pucci. All. Tonelli.

DON BOSCO: Greci, Antonelli, Massini, Pesare (72’ Morettini), Giordano, Mazzantini, Azzaro (50’ Santunione), Campagni (85’ Laghezza), Napoletano (65’ Simoni), Gavini, Adami (78’ Berti). A disp. Ciardi, De Angelis. All. Bastianelli.

Arbitro: Prastaro di Genova (assistenti Caggiano della Spezia e Arado di Genova).

Marcatori: 11’ Porqueddu, 71’ Beltrano, 93’ Antonelli.

LA SPEZIA – Importantissima vittoria in chiave salvezza del Marolacquasanta che batte per 2-1 al Tanca il Don Bosco nell’atteso derby provinciale del girone B di promozione. Questo fondamentale successo fa salire i marolini al quart’ultimo posto scavalcando il Cadimare sconfitto 3-1 al ‘Pieroni’ della Pieve dalla capolista Golfo Paradiso Pro Recco. Salesiani che invece scivolano al settimo posto scavalcati dal Bogliasco, vittorioso in trasferta per 3-1 sul Magra Azzurri, e dal San Desiderio che pareggia 1-1 sul terreno del Vallescrivia.Marolini che partono forte e al 10’ con Matteo Paparcone impegnano Greci. Un minuto dopo rossoverdi di casa in vantaggio con Porqueddu di testa su corner di Quattromani. Al 30’ bella palla smarcante di Campagni per Pesare che da buona posizione calcia alto. Al 42’ ancora Campagni in evidenza ma il suo tiro esce. Al 70’ Porqueddu si libera bene ma calcia alto da posizione favorevole. Poco dopo al 71’ il raddoppio del neoentrato Beltrano su assist di Matteo Paparcone. Al 75’ è bravo Pietra su tiro dell’appena entrato Morettini. Al 93’ accorcia le distanze Antonelli di testa.

P.G.