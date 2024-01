PODISMO. ’Tra cielo e mare’, parte la marcia

Una marcia non competitiva sulle colline spezzine e il centro storico al via oggi, con la seconda edizione della ’Tra cielo e mare’ a carattere ludico-motorio organizzata dall’associazione ’Golfo dei Poeti’ (presieduta da Andrea Giumelli) con Comitato Marce Spezia Lunigiana, App Sporteleon e Pro Loco del Golfo. La partenza sarà scaglionata tra le 8.30 e le 9.30, previsti due percorsi da 7 e 14 km con partenza e arrivo previste in entrambi i casi da piazza Europa. "Sarà garantita la sicurezza dei partecipanti lungo il tragitto – dice Lorenzo Paita, del comitato promotore – e organizzeremo punti di ristoro grazie all’impegno dei volontari". "L’organizzazione della marcia ‘Tra cielo e mare’ è stata resa grazie agli sponsor – aggiunge Andrea Giumelli – Coop Liguria, Laghezza Spa e Sport Evolution".

F.D.