Picco, oggi il verdetto

Ieri mattina l’ingegner Carlo Longhi, in rappresentanza della Lega Serie B e quale membro della Commissione criteri infrastrutturali della Figc, ha effettuato un sopralluogo allo stadio Picco, accompagnato dall’ad del club bianco Andrea Gazzoli. Quest’ultimo, arrivato allo Spezia il 20 luglio, quindi in una fase progettuale ed esecutiva del nuovo ‘Picco’ già in itinere, sta fornendo un contributo importantissimo, forte anche dell’esperienza maturata a Ferrara con il ‘Mazza’. Sotto la lente lo stato di avanzamento dei lavori dello stadio, in particolare degli spogliatoi, che ieri risultavano completati degli arredi mancanti. Longhi avrebbe preso atto del completamento delle opere volte a garantire gli standard di sicurezza necessari per l’agibilità dell’impianto, sulle quali aveva posto l’accento nella sua visita di venerdì scorso. Ne consegue che nulla osta alla riapertura del ‘Picco’ per il match Spezia-Cosenza di sabato prossimo. Non a caso la Lega di Serie B avrebbe già inviato la certificazione positiva, non vincolante, alla Commissione criteri infrastrutturali della Figc che, questa mattina, si riunirà per deliberare sull’agibilità dello stadio. A riguardo, solo nel tardo pomeriggio di oggi si avrà la comunicazione ufficiale da parte della Figc che, con ogni probabilità, darà parere positivo alla riapertura del ‘Picco’. Lo Spezia ha già inoltrato, la settimana scorsa, domanda alla Lega B per tornare a disputare le partite casalinghe nello stadio amico e, non a caso, ha già provveduto alla rimozione di tutto il materiale tecnico dal ‘Manuzzi’ di Cesena. Dopo aver incassato nei giorni scorsi l’ok della Commissione di vigilanza, il club bianco, non appena riceverà il parere positivo ufficiale da parte della Figc, provvederà a lanciare la prevendita dei biglietti. Ovviamente la tribuna, ancora lontana dall’essere completata, non sarà aperta al pubblico. I tickets messi in vendita riguarderanno le due curve e la gradinata.

Fabio Bernardini