’Picco’ già esaurito, ore decisive per Gotti

di Fabio Bernardini

La notizia del ‘Picco’ sold-out per la gara Spezia-Juventus di domenica prossima passa quasi in secondo piano in queste ore, visto che le attenzioni di tutti sono riservate al possibile cambio tecnico della squadra aquilotta. A riguardo, martedì 14 febbraio sarà ricordato come una giornata a dir poco ‘bollente’ in casa Spezia, con riunioni fiume che si sono succedute fino a tarda sera. Il responsabile dell’area tecnica Eduardo Macia, al quale la proprietà ha delegato ampi poteri decisionali, si è chiuso nel suo ufficio del ‘Ferdeghini, insieme al ds Stefano Melissano, per analizzare la situazione delicata che si è venuta a determinare. Riflessioni e colloqui svolti fino a tarda ora per comprendere la soluzione ideale da adottare per ciò che riguarda la guida tecnica della formazione bianca. Mister Luca Gotti, che anche ieri era regolarmente presente al centro sportivo di Follo a dirigere la seconda seduta settimanale, resta fortemente in bilico. Ovviamente i massimi dirigenti dell’area tecnica aquilotta hanno approfondito il tutto con il presidente Philip Platek, arrivato in tarda sera al ‘Ferdeghini’ dopo aver partecipato nel pomeriggio all’assemblea di Lega di Serie A insieme all’ad Nicolò Peri.

Oggi è attesa una decisione, in un senso o nell’altro, con la soluzione interna che contempla la ‘promozione’ di Fabrizio Lorieri, coadiuvato da Claudio Terzi, che sta prendendo sempre più campo. Una scelta che seguirebbe la logica di ridurre i rischi che puntare su un nuovo allenatore determinerebbe, visto che al neo tecnico si dovrebbe concedere il tempo di conoscere nel dettaglio la rosa. Da qui l’idea di puntare, in caso di esonero di Gotti, sulle risorse interne che già conoscono molto bene l’ambiente.

Non arriverà Paulo Sousa, molto stimato da Macia per averlo avuto come tecnico alla Fiorentina e al Bordeaux, che dopo la recente esperienza alla guida del Flamengo è in dirittura di arrivo alla Salernitana per il dopo Nicola. In stand-by le quotazioni di Leonardo Semplici, che Macia conosce bene per averlo avuto alla Primavera della Fiorentina.

Di sicuro la vittoria del Verona contro la Salernitana non ha contributo a rialzare le quotazioni di Gotti visto che lo Spezia è passato nel giro di poche settimane dall’avere un vantaggio di nove punti dalla terzultima agli attuali due punti. In seno al club bianco è suonato il campanello dell’allarme rosso e non solo per il margine di sicurezza dilapidato nel giro di poche giornate, ma soprattutto per i segnali negativi che continuano a perdurare: ben sette i punti persi in zona Cesarini (Napoli-Spezia 1-0, gol all’89’ di Raspadori; Spezia-Fiorentina 1-2, gol al 90’ di Cabral; Milan-Spezia 2-1, gol all’89’ di Giroud; Spezia-Atalanta 2-2, gol al 92’ di Pasalic; Empoli-Spezia, gol al 94’ di Vignato), dodici i punti lasciati per strada da situazioni di vantaggio, in aggiunta a un sistematico calo di rendimento nella ripresa da parte degli Aquilotti, certificato dai ben dieci gol subiti negli ultimi quindici minuti di gara e dalle zero reti realizzate in questo spazio temporale.

Le tante assenze dell’ultimo periodo hanno inciso, ma non possono essere l’unica causa di questa situazione non ideale che, inevitabilmente, ha portato la critica a focalizzare le attenzioni anche su alcune scelte operate da mister Gotti.