Peseranno purtroppo le assenze Problema al polpaccio per Nzola

La curva Ferrovia si tingerà ancora una volta di bianco, domani sera, in occasione dell’importantissimo match tra lo Spezia e il Monza: ennesimo sold out e incitamento incondizionato. Il momento è difficile, non solo per una classifica che, a questo punto del campionato, nei due anni precedenti in Serie A, non è mai stata così preoccupante, ma anche per le criticità contingenti, leggasi infortuni, che priveranno mister Semplici di giocatori importantissimi nell’economia della squadra.

Detto di Maldini, la cui lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro lo costringerà ai box per almeno tre settimane, la pesantissima assenza di Nzola, alle prese con un problema al polpaccio diagnosticato nei giorni scorsi che ne hanno consigliato il fermo e le terapie del caso.

L’assenza di Mbala costringerà il tecnico a rivedere nuovamente il reparto offensivo, probabilmente ripresentando Shomorudov prima punta come accadde nel match contro la Salernitana. In un momento decisivo del campionato le Aquile si ritroveranno, dunque, privi del loro punto di forza, quell’Mbala autore di ben tredici gol dei 26 realizzati, un attaccante che, numeri alla mano, appare difficilmente rimpiazzabile.

Per completare il quadro non certo idilliaco mancherà anche Zurkowski, in aggiunta a Zovko, Holm e Moutinho. Ed anche Dragowski, out nel match contro la Sampdoria per un problema alla schiena, è in dubbio. Nuovamente a disposizione Ampadu che ha scontato il turno di squalifica. Semplici potrebbe presentare la seguente formazione: Dragowski (o Zoet); Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Bourabia, Esposito, Ekdal; Gyasi, Shomurodov, Verde.

Fabio Bernardini