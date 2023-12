Periodo difficile. Sarzana a Monza cerca il riscatto

Quattro partite per chiudere bene l’annata e pensare a un 2024 da disputare tra le protagoniste sia in Italia che nella versione europea. Dopo l’avvio eccellente l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha perso terreno rimediando tre sconfitte e un pareggio che hanno ridimensionato la classifica costringendo i rossoneri alla massima attenzione intanto per ottenere una buon qualificazione alla final eight di coppa Italia. Prima di fine anno la formazione di mister Paolo De Rinaldis dovrà affrontare due trasferte nel campionato di serie A1 partendo da sabato a Monza quindi a Vercelli nell’ultima gara prima della sosta. In mezzo l’impegno casalingo contro Breganze e il debutto in Wse Cup il 16 dicembre nell’andata in Spagna contro il Pas Alcoi. L’Hockey Sarzana già sabato a Monza dovrà rialzarsi dalla brutta sconfitta incassata a Forte dei Marmi contro la capolista. Il presidente Maurizio Corona nell’evidenziare la qualità dei versiliesi ha rimarcato anche l’atteggiamento della sua squadra: "Mi dispiace per la sconfitta ma soprattutto aver visto i miei ragazzi che dopo la quarta rete hanno recitato la parte della vittima sacrificale e questo personalmente a me non piace. Non è questo lo spirito Sarzana. Il Forte dei Marmi è una grandissima squadra, imbottita di fuoriclasse e se gli diamo anche il modo di esprimersi diventano micidiali. La sconfitta poteva essere messa in preventivo, squadra quella versiliese costruita per vincere tutto, noi se pur in svantaggio abbiamo tenuto testa sino a dieci minuti dal termine, poi inspiegabilmente siamo spariti dalla pista quasi aspettando un liberatorio suono della sirena finale".