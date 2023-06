Peoni, Goffi e Rizzi agli Europei di Praga

Tre atlete lericine hanno partecipato al Campionato europeo della Federazione internazionale di Danza Ido, a Praga, lo scorso week end. Le diciassettenni Lara Peoni e Carlotta Rizzi, e la sedicenne Rachele Goffi, hanno rappresentato la bandiera italiana agli Europei di Tap Dance che si sono svolti nella capitale della Repubblica Ceca, sfidando a colpi di claquettes avversarie di tutto il continente. Circa 600 atleti di 13 Paesi si sono contesi i titoli, per l’Italia le ragazze di ProDanza, accompagnate dalla loro allenatrice e direttrice della scuola, Valeria Antonini, erano presenti insieme ad un secondo club, anch’esso ligure, di Genova. "Un’esperienza davvero meravigliosa, umana prima di tutto – spiega Valeria Antonini – . Una dimensione davvero importante, fatta però di atlete come loro, che hanno scelto la danza come ritmo di vita".

Lara Peoni si è cimentata nella categoria Singolo Femminile, mentre con le altre due compagne Rachele Goffi e Carlotta Rizzi, ha portato un trio dal titolo ‘Be my Guest’. "La Tap Dance in Italia è un settore di nicchia della danza, ma nel resto d’Europa è molto seguito e praticato. Sono molto orgogliosa che le mie atlete abbiano avuto l’occasione di partecipare ad un evento molto più grande della realtà provinciale in cui si allenano. Complimenti a loro per la loro grinta e determinazione che le ha portate ad un traguardo così prestigioso; desidero anche ringraziare per questo il maestro Andrea Mugnai (in arte Ernesto Tacco) che ci ha seguito nella preparazione. Al di là del risultato, che comunque mi ha soddisfatto, sono davvero felice che abbiano potuto respirare l’emozione che solo un palcoscenico così sa regalare". Adesso, oltre 50 atlete della ProDanza, sono pronte a partecipare ai Campionati Italiani Fids, che si svolgeranno in luglio a Rimini.

m. magi