Peccato, il gioco c’è ma mancano i gol e i risultati positivi

Era destino che lo Spezia dovesse soffrire proprio nel campionato di Serie A in cui sembrava più tranquillo. Quattro giornate al termine e il rischio concreto, già da oggi, di ritrovarsi tra le tre retrocesse fra i cadetti. La terza sconfitta di fila, la quinta dell’era Semplici; per il tecnico soltanto 8 punti in 11 partite, dal suo arrivo il 23 febbraio (Gotti aveva fatto meglio, ne aveva accumulati 19 in 22 gare). Sono numeri, ma numeri davvero impietosi. E pensare che allo Zini è lo Spezia a giocare, anzi a mostrare bel gioco, a dimostrare di crederci con convinzione. Ma la porta pare sempre un tabù. Qualche leziosità di troppo in area, alcune indecisioni nei tiri, che tardano ad arrivare oppure non giungono proprio. Ok, però è un bello Spezia, che non dispiace affatto. Lo diciamo con altrettanta decisione. La stessa sicurezza che ci permette di essere ancora ottimisti, sebbene consapevoli che la situazione sia veramente molto grave. I numeri parlano chiaro e dicono che lo Spezia ha vinto una volta nelle ultime 16 partite! Altrettanto chiari sono i dati del match contro la Cremonese: per lo Spezia il 70 cento di possesso palla, 32-6 i cross, 18-9 i tiri (8-4 quelli nello specchio), 4-35 le respinte difensive. Notiamo uno sconsolato Semplici dopo l’ennesima occasione non concretizzata, guardare in cielo e battere i palmi delle mani sui fianchi. Sappiamo che il gioco che si sta sviluppando è un suo merito, la sfortuna deve finire, Nzola è rientrato e lo Spezia può –anzi deve – rimanere in Serie A.

Marco Magi