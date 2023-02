Gran partita, Verde superstar ed Empoli mai domo, questi gli ingredienti principali della partita del ’Castellani’ secondo la stampa nazionale. Cominciando da quella sportiva, la Gazzetta riserva al match poco più di mezza pagina, in cui Matteo Pierelli definisce la gara "un romanzo. Di quelli che non ti annoiano mai e ti tengono occupati fino all’ultimo". Encomio per le prodezze di Verde, "a quel punto lo Spezia era in controllo, con Agudelo bravo a buttarsi negli spazi e Reca a spingere a sinistra. Una volta ripristinata la parità numerica, Gotti ha dovuto giocoforza arretrare il baricentro. Ha provato a infoltire il centrocampo con l’ingresso di un Ekdal non ancora al meglio". Infine "lo Spezia è uscito dal campo con l’amaro in bocca, ma per una squadra in perenne emergenza, per il momento, può andare bene". Sul Corriere dello Sport, Riccardo Tofanelli scrive di uno Spezia che "risponde con un 3-5-2 che trova nella forza degli esterni le qualità per aprire il campo e permettere a Verde di colpire". Su Tuttosport Tommaso Carmignani apre coi mugugni di mister Gotti per l’arbitraggio, più avanti riferisce che "ai liguri sembra andare tutto bene", dopo di "uno Spezia che invece indietreggia. Ad incidere sono però anche le panchine: quella dei bianconeri piena zeppa di assenze. Quotidiani politici. Solo il tabellino sulla Stampa, poco più di un trafiletto sul Corriere della Sera. Sulla Repubblica, tabellino nelle pagine nazionali, nella parte genovese Lorenzo Mangini sintetizza subito con "Un pareggio che somiglia maledettamente a una sconfitta" riferendosi agli Aquilotti. Pagelle, plebiscito per Verde che prende 7 ovunque, sul CorriEre dello Sport-Stadio 7,5.

Andrea Catalani