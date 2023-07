Partenza col botto: vittoria nel test col Sassuolo

VIPITENO – A Vipiteno, sede del ritiro del Sassuolo, lo Spezia inizia le sue amichevoli col botto. Con Nzola nemmeno in panchina, Alvini premia due giovanissimi nell’undici inziale, Bertola e il Primavera Candelari. Si gioca su tre tempi di 35’. Lo Spezia passa al 7’ con Amian di testa su cross di Zurkowski. Al 16’ Bertola lancia per Zurkowski, da questi a Reca, il cui destro è bloccato da Consigli. Al 20’ tiro al volo di Henrique, ma Dragowski para. Gli emiliani insistono e al 21’ Bertola toglie dalla testa di Pinamonti un pallone destinato alla rete su cross di Berardi. Il giovane difensore sventa ancora al 25’, mentre al 29’ è Zurkowski che stoppa Ceide. Sul ribaltamento, lo Spezia raddoppia con un gran sinistro di Reca su cross di Cipot. Il primo tempino si chiude con una punizione di Berardi fuori di poco, il secondo si apre con il gol di Henrique. Zoet si rifà al 6’ su Berardi, all’8’ su Pinamonti, e al 9’ ancora sul centravanti, che sbaglia un pallonetto. Due conclusioni di Sanca (12’ e 16’) finiscono alte, mentre Holm è subito decisivo al 20’ con un cross per Krollis, che da pochi passi infila Cragno. Il Sassuolo reagisce, obbliga Bourabia e Candelari al giallo, segna al 26’ con un gran tiro di Defrel. Nel terzo tempo Pegolo anticipa Krollis in uscita (4’), poi respinge una punizione di Sala (7’) propiziata da Holm. Zovko è prodigioso al 15’ su Defrel, ben lanciato da Mulattieri, Bourabia al 18’ sfiora il poker con un tiro a giro. Ancora Zovko al 24’ si supera su Mulattieri, il Sassuolo insiste, ma il risultato non cambia.

Mirco Giorgi