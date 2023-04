Parella troppo forte Lo Zephyr è battuto

Volley Parella

3

Zephyr Mulattieri

1

VOLLEY PARELLA TORINO: Carlevaris 2, Riccioni 28, Cian 4, Piasso 5, D’Ambrosio 12, Bristot 2, Brugiafreddo 20, liberi Fabbri e Tadiello. All. Mollo

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 0, Magnani 22, Nannini 13, Facchini14, De Matteis 8, Bottaini 6, libero Ruggeri. All. Marselli; vice Sisti.

Arbitri: Turco e Parola

Parziali set: 25-23; 20-25; 25-18; 25-19

TORINO – Niente da fare per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che incassa la sconfitta contro il Volley Parella, formazione ambiziosa e ben organizzata. Gli ospiti si presentano alla delicata trasferta con Grassi al palleggio e Bottaini in diagonale, con Nannini e De Matteis al centro, con Facchini e Magnani, il migliore dei rossoblu con 22 punti all’attivo, bande e con Ruggeri libero. I padroni di casa rispondono con capitan Carlevaris al palleggio e Riccioni, "top scorer dell’incontro con ben 28 punti, in diagonale, con Cian e Piasso al centro, con uno scatenato Brugiafreddo e D’Ambrosio, alternato a Bristot, in posto 4 e con Fabbri libero. Il primo set è piuttosto equilibrato e si conclude con un tiratissimo 25-23 in favore dei locali. Nel secondo parziale i ragazzi di Marselli si impongono 20-25, pareggiando i conti. Poi la forza dei torinesi viene fuori, tanto da concludere le due restanti frazioni sul 25-18 e sul 25-19.

Risultati 22ª giornata. Albisola- Ciriè 0-3, Alto Canavese-Colombo 3-0, Sant’Anna Tomcar -Novi 2-3, Negrini Acqui-Mercatò Alba 3-0, Cus Genova-Chieri 0-3, Ongina-Npsg Trading Logistic 3-1.

Classifica: Negrini Acqui 56, Ongina Pc 54, Alto Canavese 48, Volley Parella 41, Ciriè 40, Npsg Trading Logistic 38, Alba 28, Sant’Anna Tomcar 26, Zephyr Mulattieri 26, Cus Genova 25, Chieri 24, Novi 23, Colombo Genova 22, Albisola 11.

Ilaria Gallione