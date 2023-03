Pannone la sblocca ma alla fine ride solo il Little Club

FOLLO

1

LITTLE CLUB JAMES

2

FOLLO: Benedini, Lufrano (75’ Pisani), Pieroni, Palagi, Lazri, Cidale (70’ Barattini), Benabbi (85’ Blloum), Giannarelli (70’ Della Tommassina), Pannone, Mazzucchelli, Mancini (75’ Banti). All. Plicanti.

LITTLE CLUB JAMES: Adamoli, Bottimano, Sarpa, De Rosa, Gonano, Scarantino, Fossati, Pulsoni, Falsini, Siciliano (65’ De Martino), Fraguglia. All. Amirante

Arbitro: Dell’Imperio di Novi Ligure

Marcatori: 18’ Pannone, 39’ Falsini su rigore, 42’ Fossati

FOLLO - Sprofonda il Follo dopo l’ennesima sconfitta col Little James. Al 18’ padroni di casa in vantaggio. Palla in profondità per Pannone che converge, entra in area e fulmina il portiere. Al 39’ ospiti genovesi pareggiano. Falsini è atterrato in area. La massima punizione è calciata dallo stesso attaccante che spiazza Benedini. Al 42’ il Little Club James sigla il definitivo vantaggio. L’autore è Fossati che sbroglia una mischia e batte il portiere fissando il definitivo 2 a 1.

E.S.