Pallavolo C femminile

Nel prossimo weekend partiranno le fasi di play-off e play-out di volley femminile serie C ligure. Per quanto riguarda la poule retrocessione il Lunezia Volley e la Futura Ceparana cercheranno di mantenere la categoria, dimostrando di avere tutte le carte in regola per farlo. La prima dovrà vedersela in trasferta contro l’Audace Campomorone, mentre la seconda sarà impegnata in esterna contro la Normac Vgp. Le altre avversarie con cui le due formazioni dovranno contendersi la salvezza sono Tigullio, Grafiche Amadeo, Paladonbosco Genova e Virtus Sestri. Tutte squadre che si sono posizionate agli ultimi quattro posti del proprio raggruppamento. Le compagini, che porteranno a questa seconda fase i risultati ottenuti negli scontri diretti con le squadre del proprio girone nella prima parte del campionato, conosceranno il proprio destino nel fine settimana del 22 e 23 aprile, date in cui terminerà la competizione. Questa la classifica di partenza: Lunezia Volley 16, Grafiche Amadeo Sanremo 15, Pallavolo Futura Ceparana 14, Virtus Sestri 11, Normac Genova 6, Campomorone 4, Paladonbosco Ge e Tigullio S. Margherita L. 3.

Ilaria Gallione