PALLANUOTO SERIE C. Marina Militare al debutto casalingo

Dopo l’esordio positivo nel campionato di serie C di sabato scorso, con la vittoria sul Gryphus Perugia di misura (7-6), la Marina Militare si prepara per il debutto casalingo: appuntamento oggi alle 16.30 alla piscina ’Mori’ della Spezia, dove i ragazzi di coach Carlo Foti ospiteranno la Polisportiva Olimpia Colle Val d’Elsa. "Tutte le partite per me sono insidiose, affronteremo una squadra con un peso maggiore della nostra: si tratta di giocatori adulti, mentre noi schieriamo l’under 18, ma siamo pronti e anche i riscontri dalla preparazione sono buoni" dichiara alla vigilia. Mercoledì sera, per il team con le stellette, che chiama a raccolta il suo pubblico, buon allenamento contro il Livorno Acquatics, che milita nel girone 2 di serie B. I toscani saranno alla ricerca di un pronto riscatto, dopo il pesante ko contro il Dream Sport del primo turno, che li ha battuti 17-5. Formazione al completo per il tecnico di casa.

C.T.