PALLANUOTO SERIE B. Lerici insegue la 5ª vittoria consecutiva

Sfida dall’eco play off per il Lerici Sport: i Coccodrilli ospitano la Us Locatelli, una delle pretendenti ai primi quattro posti che danno il pass per gli spareggi. Il team del presidente Sammartano, reduce da una settimana travagliata sul fronte dell’infermeria, cercherà di allungare a cinque la striscia di successi consecutivi: un risultato che gli permetterebbe di mantenere la seconda posizione e, in caso di stop della capolista Nc Civitavecchia, impegnata nell’insidiosa trasferta a Rapallo, di raggiungere i laziali in testa al girone 2. "Non è stata una buona settimana – dice coach Sellaroli – perché ci sono state tante assenze per influenza e abbiamo saltato anche l’allenamento a Genova: ma non cerchiamo alibi perché questo sarà uno scontro diretto da vincere a tutti i costi. Ci lasciamo alle spalle le sfide contro San Giorgio e Tolentino e dobbiamo giocare come sappiamo alla ’Mori’, cosa che non abbiamo ancora fatto". In dubbio il capitano Virdis. Dirigerà il match l’arbitro Bechelli.

Chiara Tenca