Pallanuoto serie B Lerici cerca il riscatto in trasferta a Bologna

Una sfida sulla carta ampiamente alla portata, da affrontare con una formazione rimaneggiata. Il Lerici Sport si prepara alla penultima di campionato contro il fanalino di coda Sea Sub Modena, in programma alle 15 alla piscina ’Longo’ di Bologna. Una gara da vincere senza se e senza ma, dopo la ministriscia negativa registrata contro Marina di Carrara e Polisportiva Delta, che è costata la testa della classifica ai Coccodrilli. Squalificati coach Sellaroli, che sarà sostituito da Sara Vivaldi, Bonomo e Gatti; non sarà della partita anche l’infortunato Giusti.