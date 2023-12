Pallanuoto. Lerici, stop alle squadre femminili. Le giovanili ’trasferite’ al Sori

L’annuncio arriva dal presidente Alessandro Sammartano: "Quest’anno non faremo una prima squadra e le nostre giovani saranno associate al Sori". Non un ritiro definitivo dalla scena dei campionati femminili, ma un periodo in stand-by, che mette momentaneamente fra parentesi una storia gloriosa, che ha scritto importanti pagine della pallanuoto italiana. Il Lerici Sport si ritira dai campionati femminili per la stagione 20232024, in quello che per la prima squadra – e non solo – è un anno di svolta e rinnovamento.

"Sono state tante le nostre atlete che hanno appeso la calottina al chiodo: Di Guglielmo, Gianstefani, Fioriti, Pellegri, mentre Mini e Padula sono fuori per impegni universitari". A fronte dello stop collettivo di senior bandiere delle ultime stagioni, in vasca sono rimaste le giovani. Inizialmente, il club di Alessandro Sammartano era indirizzato al prosieguo delle attività almeno per l’under 18, mentre le più grandi e le più piccole sarebbero state associate al Sori. Alla fine la decisione è stata quella di adottare questa soluzione per tutte le categorie, dalla Under 16 alle Under 18, serie B compresa.

"Non è una fusione – precisano dal quartier generale rossoblù - ma un passaggio che abbiamo deciso di fare per quest’anno; l’idea è fare il bene delle ragazze, che sono seguite da coach Bruno Congiu – allenatore in cui abbiamo molta fiducia – a Sori e, una volta alla settimana, da Andrea Sellaroli. Restano, però, sotto la nostra ala".

Le lericine aggregate al club rivierasco militeranno, quindi, nei campionati under 16 e under 18 e quello di serie B; alla piscina ’Cicci Rolla’ di Lerici resterà invece una formazione under 14 mista. "Nella femminile il Lerici non può mancare ai nastri di partenza dei campionato – concludono dal club – nata nel 1997, la squadra senior è arrivata ai vertici della massima serie e alle coppe europee. L’obiettivo è d’ora in avanti ricostruire nel giro di poco tempo la formazione di serie B: le nostre ragazze ci devono essere!"

Chiara Tenca