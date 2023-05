Pallanuoto B femminile Pesante ko a Camogli per il team di Bertonati

Ancora un pesante stop per il Lerici Sport fanalino di coda in serie B femminile: il team di coach Ylenia Bertonati, privo di due giocatrici importanti come Gianstefani e Pellegri, cade a Camogli, battuto 12-1 dalla Rari Nantes. "È un anno di transizione – commenta l’allenatrice – la squadra è molto giovane, occorre tempo e lavoro per impostare le basi per gli anni futuri. Siamo un bel gruppo e vorrei poter trasmettere alle ragazze la giusta tranquillità". Lerici Sport: Raffo, Moretti, Davini, Pini, Strata, Di Guglielmo, Padula, Talocchi 1, Fioriti, Boracchia, Fioravanti, Mazopo, Quattrocchi. All. Bertonati