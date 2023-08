Ottimi risultati in sole due stagioni Grande successo per il femminile

In solo due stagioni lo Speziapadel ha portato una squadra in Serie C, sfiorando quest’anno la promozione nella B nazionale, sconfitto agli spareggi, mentre per quanto riguarda la Serie D, intanto, la società spezzina ha due formazioni approdate alla fase regionale. Davvero un riscontro eccezionale, in un tempo decisamente esiguo. Risultati importanti, dunque, per il sodalizio con sede in via Viano alla Chiappa che, in questa stagione, non solo ha disputato il campionato di C, uno di D femminile, ma ha schierato addirittura tre formazioni nel regionale di D maschile.

Nella serie maggiore la squadra del responsabile tecnico Luca Bioccoli si è aggiudicata il girone di appartenenza ed ha fallito, alla spareggio con il Padel Arena di Loano (Savona), la possibilità della promozione nella Serie B nazionale. Davvero un peccato, ma l’anno prossimo sono pronti a ritentare il salto di categoria. Nella serie D regionale, invece, sono ben due le compagini (una maschile e una femminile) che passano i gironi di selezione ed accedono al tabellone regionale valevole per la promozione nella serie maggiore. La formazione maschile di capitan Filippo Tilesi si prepara ora alla fase ad eliminazione diretta potendo contare su Simone Pagni, Francesco Terrile, Stefano Nieddu, Massimiliano Ratti, Giovanni Biagini, Cristiano Poletto, Renzo Pecunia e Riccardo Perrone. L’importante successo nel femminile, invece, è stato ottenuto sotto la guida del capitano Donatella Demarco che si è avvalsa delle prestazioni di Laura Cappagli, Alessia Siciliani, Anna Vidal, Larissa Gagliardini, Armanda Chilà e Michela Trotto. La società, nell’esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti coglie l’occasione per ringraziare i sostenitori Autoligure, Reality Capture, Case di Stile, Ho.re.Ca Diffusion Lunezia e Romano Kymco, mentre noi facciamo a tutti i ragazzi il nostro più sincero ‘in bocca al lupo’.

