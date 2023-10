Ottavi di Coppa Italia. Stasera il ritorno

Serata in campo per le formazioni spezzine per gli ottavi di Coppa Italia Promozione. Nel derby tra Levanto e Canaletto, i padroni di casa rivieraschi devono ribaltare la sconfitta per 3 a 2 dell’andata. Si gioca alle 20 arbitra Marchetti di Chiavari. Ha decisamente buone possibilità di qualificazione il Magra Azzurri impegnato al Camaiora contro il Rapallo Ruentes. All’ andata vittoria per 4 a 2. La partita è diretta da Fraticelli di Genova.