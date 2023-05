Orgoglio spezzino in testa di classifica

Ottima la giocata di Liviana Ratti dell’Orgoglio Spezzino, che ha azzeccato sette risultati della 35° giornata del campionato di Serie A 2022-23, valida per la Schedina Spezia’s Confidential in ricordo di Rino Capellazzi. In seguito al risultato ottenuto, l’Orgoglio Spezzino balza al comando della classifica con 14 punti, seguito da Tutti pazzi per le Aquile, Fuori di Spezia (13), club Riviera, ASC Community (12), club Bragazzi, Avamposto Bianconero (11), club Cavatorti, club Aquile Riomaggiore (10), Sonà Aquile (9), Vecchia guardia, club Pucciarelli, club Romito, gruppo Fedelissimi (8), Spezia Facebook (5), Belini Frizzanti (4). Pronostica la 36° giornata Sandro Fazi dello Spezia club Facebook: Atalanta-Verona 1, Cremonese-Bologna 2, Empoli-Juventus 2, Lecce- Spezia 2X, Milan-Sampdoria 1, Napoli-Inter X, Roma-Salernitana 1, Sassuolo-Monza X, Torino- Fiorentina X, Udinese-Lazio 1.