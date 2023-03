Ora avanti così sulla strada verso la salvezza

Se non fosse per Dragowski e Nzola... Eh sì, passa mezz’ora e l’Inter ha già superato la doppia cifra nello score dei tiri: 4 in porta, 4 fuori pure 3 ribattuti. C’è pure un rigore parato dal portiere polacco a Lautaro e due aquilotti nel taccuino degli ammoniti. Non male. Nello score ci finisce anche una traversa (la parte alta) colpita da Agudelo, ma decisamente fa poco testo. Il 3-5-2, che riprende lo schema più utilizzato nella prima parte della stagione dall’esonerato Gotti – e speculare all’avversario – non funziona. Se non fosse per il numero 69 lo Spezia arriverebbe all’intervallo sotto di almeno 3 gol. La scelta nella ripresa di tornare al 4-2-3-1, uno pseudo 4-3-3, è legittima e doverosa. A quel punto i protagonisti diventano due: a Dragowski, che continua nella sua pagella da 10, si aggiunge il bomber principe degli aquilotti. Prende botte Nzola (cavolo se ne prende), è una battaglia dura con Acerbi, ma quando il portiere in maglia rossa rilancia e pesca proprio il franco-angolano, il numero 18 non se lo fa ripetere due volte, si porta dietro il marcatore (poi diventano due) e cede a Maldini che segna un gol non così semplice come molti pensano. Non finisce qui, perché il pallone sul dischetto pesa un quintale almeno. Non per Nzola, che la piazza ed esulta per il suo 12° centro stagionale, tanto per non tradire il dato dell’aver realizzato più della metà delle reti totali. Una partita dove si è rischiato tanto, ma che alla fine dimostra come la duttilità tattica sia la chiave giusta per trovare punti importantissimi. Tante le ottime prestazioni, anche di chi non ha partecipato alle azioni decisive (Ampadu su tutti), ma davvero grazie a Dragowski e Nzola, questi 3 punti sono soprattutto loro.

Marco Magi