Oggi i verdi di Rolla al ’Pieroni’ col Bra

La juniores nazionale della Fezzanese oggi alle ore 15 affronta al ‘Pieroni’ della Pieve il Bra nella 28ª giornata del girone A che si disputa in anticipo. Per il team di Cristiano Rolla è l’ultima gara tra le mura amiche in questa stagione. La terna arbitrale è spezzina e vede come direttore di gara Romeo con assistenti Lena ed Esposito. I verdi, reduci del prestigioso pareggio per 0-0 ottenuto sul blasonato campo della Pro Vercelli, sono al sesto posto, braidesi che invece sono undicesimi e nell’ultimo turno hanno perso in casa per 1-0 con il Ligorna. Nella gara d’andata si imposero i piemontesi per 2-1.

