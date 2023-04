Oggi allenamento al Picco aperto ai tifosi

Via libera alla vendita dei biglietti ai tifosi spezzini per Sampdoria-Spezia. Ieri il club blucerchiato ha aperto la vendita dei tagliandi nel settore ospiti dello stadio ‘Ferraris’ per i soli residenti nella provincia della Spezia e in possesso di Eagle Card, sbloccando una situazione che iniziava a preoccupare i supporter, specie dopo il comunicato del giorno prima in cui la stessa Sampdoria aveva sospeso la vendita su indicazioni della questura di Genova, "in attesa di ulteriori comunicazioni da parte degli organi di pubblica sicurezza". Uno stop alla vendita che stava sollevando timori di limitazioni dopo gli incidenti avvenuti prima di Spezia-Lazio, in vista del Gos in programma domani. Ieri l’atteso via libera sul sito online del club doriano: "I biglietti saranno venduti fino alle ore 19 di venerdì 21 aprile su: sampdoria.ticketone.it o nelle rivendite abilitate su tutto il territorio nazionale". Ovviamente la notizia della possibilità di partecipare al derby è stata colta positivamente dai tifosi, pronti a gremire il settore ospiti dello stadio genovese (2031 posti).

Per alimentare l’entusiasmo lo Spezia ha deciso che oggi pomeriggio l’allenamento degli Aquilotti, in programma al ‘Picco’, sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 15,45. Per il derby saranno assenti gli infortunati Zovko, Beck, Holm e Moutinho e lo squalificato Ampadu. Da verificare Zurkowski.

Fabio Bernadini