OGGI AL ’MONTAGNA’. Due passi con il ’nordic walking’. Iniziativa della Scuola Pallavolo

In occasione di ’Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport’ con il patrocinio del Comune della Spezia, la Scuola Pallavolo Spezia, che con la prima squadra partecipa al campionato di Prima Divisione ligure femminile come Elsel Spezia, organizza oggi (insieme alle Asd Passi di Vita Nordic Walking Outdoor Experience) una giornata al campo sportivo ’Montagna’ dedicata al ’nordic walking’. Si tratta di una camminata naturale, resa più efficace e benefica attraverso l’impiego di bastoncini che amplificano il movimento, permettendo di coinvolgere il 90% della muscolatura, utilizzandoli come mezzo di spinta anziché di puro appoggio. Il ’nordic’, sottolineano gli organizzatori, piò essere fatto anche i bambini e i ragazzi, aiutandoli nella concentrazione, nella coordinazione motoria e come allenamento preparatorio per sport agonistici. Per l’occasione il programma prevede prima una piccola presentazione e poi le prove. I cicli scattano alle ore 9.30, 11.30, 13.30 e 15.30. A coordinare Valentina Godani, maestra ed istruttore tecnico nazionale di 2° Livello Coni e di 1° livello Fidal, insieme a Mirko Bruzzone, istruttore tecnico nazionale di 1° Livello Coni e Fidal. Prenotazione obbligatoria ai numeri 348 – 7275020 e/o 370 - 3636476. È prevista una quota (5 euro a persona e giovani under 14 gratuiti) ai fini assicurativi.

Ilaria Gallione

Nella foto: Valentina Godani e Mirko Bruzzone