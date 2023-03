Occasione sfumata ma risultato giusto Salvezza possibile

Il pareggio con il Verona sa di grande occasione sfumata, ma è un risultato giusto perché lo Spezia ha fatto davvero troppo poco per vincere. Non sappiamo se è stata una scelta del piano partita, ma gli Aquilotti hanno iniziato a non vincerla a causa di un primo tempo troppo rinunciatario, finito a reti bianche solo per la pochezza tecnica dimostrata dagli ospiti, che avrebbero potuto sfruttare meglio alcune occasioni. Forse Semplici ha pensato che comunque si poteva giocare su due risultati su tre, come un play-out anticipato, forse la squadra ha risentito, in particolare nel primo tempo, dei carichi di lavoro svolti in settimana, necessari per rivitalizzare una squadra atleticamente piantata. In ogni caso si è fatto troppo poco per vincere. Due occasioni importanti, è vero, ma dall’altra parte c’è un contropiede sprecato da Kallon che è come una grazia del Presidente della Repubblica. Si salvano in pochi: una menzione la meritano Amian e Reca, instancabili nella loro azione a sostegno di un attacco troppo asfittico e troppo poco assistito dal centrocampo. Il francese avrebbe meritato il gol, ma Perilli si è superato nel giorno dell’esordio in A, a dimostrazione che i dettagli contano. Ci è piaciuto molto Agudelo, mentre Verde è apparso fuori partita. Peccato, capita anche ai più bravi. E poi il solito Nzola, servito poco e male dalla squadra, fermato solo da un palo clamoroso. Sarebbe stato quasi un match-ball, ma la qualità complessiva è talmente bassa che lo Spezia forse potrà salvarsi anche solo palleggiando a lungo da fondo campo come un pallettaro qualsiasi.

Mirco Giorgi