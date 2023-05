"Obiettivo vittoria, tutti insieme"

di Fabio Bernardini

"I nostri fantastici tifosi saranno la nostra arma in più". Suona la carica Ethan Ampadu in vista del match contro il Torino: "Vogliamo vincere, fiducia massimale per la salvezza".

Ampadu, partita decisiva: come ci arrivate dal punto di vista fisico e psicologico?

"Sappiamo che c’è la pressione di restare in Serie A, ma questo è il nostro obiettivo perseguito per tutta la stagione. Quindi per noi non cambia nulla, ci sarà la stessa mentalità che abbiamo sempre avuto. Siamo fiduciosi, siamo sicuri di poter raggiungere la salvezza".

Mister Juric non si è nascosto, verrà a Spezia per vincere. Cosa temete del Torino?

"Nessun allenatore direbbe diversamente, no? È scontato che i granata verranno per ottenere i tre punti, ma anche noi vogliamo e dobbiamo vincere. Il Toro è una buona squadra, ma all’andata abbiamo vinto disputando una delle nostre migliori prestazioni. Dovremo ripeterci e prendere altri tre punti".

Ci sarà un ‘Picco’ sold-out, potrà essere l’arma in più?

"I nostri tifosi sono fantastici, faranno la differenza. Sono rimasti con noi anche quando i risultati erano scarsi. Sabato ci sarà una bella atmosfera, piena di energia, nostra gente ci sosterrà per tutto il tempo".

La mancanza di contemporaneità alla penultima giornata è un chiaro svantaggio per voi.

"No. Non abbiamo pensato che fosse un problema o uno svantaggio per noi. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Indipendentemente dal fatto che potessimo giocare prima o dopo avremmo avuto sempre lo stesso obiettivo: vincere la partita".

Lo Spezia ha il calendario più difficile rispetto al Lecce e al Verona?

"Noi cercheremo solo di ottenere due buoni risultati nelle ultime partite per restare in A: non dobbiamo pensare ad altro".

Come inquadra la lotta salvezza?

"In primis dobbiamo pensare a noi e a fare risultato contro il Torino che sicuramente verrà a giocare la partita. E sono sicuro che lo stesso sarà per l’Empoli a Verona".

Lei ha 22 anni, la personalità di un leader, avverte il ruolo importante che sta rivestendo in squadra?

"Sono giovane ma con una certa esperienza, visto che ho giocato molte partite in Serie A, in Premier League e in Galles. Cerco sempre di aiutare la squadra in ogni modo possibile. All’interno del gruppo c’è una forte consapevolezza del compito che ci aspetta".

Le manca il gol...

"Spero di farlo contro il Torino"

Sabato sarà la sua 30° partita in campionato con lo Spezia, questi colori le sono entrati un po’ dentro?

"Sì, sicuramente, dirigenti e tifosi mi hanno reso piacevole la mia permanenza a Spezia. Mi è piaciuto molto giocare qui. La cosa più bella sarà raggiungere i nostri obiettivi e restare in A. Ci aspettano due partite importanti che determineranno il nostro futuro. La mia mente è concentrata solo su questo".