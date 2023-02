Nzola valore aggiunto, Agudelo rifinitore

DRAGOWSKI 7: brividi freddi per quell’uscita dopo 50’’, si riscatta salvando dalla deviazione a botta sicura di Ehizibue. Riscuote applausi sulle conclusioni di Samardzic e soprattutto di Beto a due passi. Non impeccabile un’uscita nel finale.

AMIAN 6: gara di ordinaria amministrazione, anche se ripete l’errore con la Juventus, lasciando in questo caso troppo spazio di azione a Udogie che non gli sembra vero di attivare l’azione del due a uno di Pereyra.

AMPADU 6: sfortunatissimo nel tenere in gioco col tacco Beto sul pari friulano. Si fa anticipare da Ehizibue con Dragowski che ci mette una pezza, nel finale è decisivo un suo salvataggio di testa. Si nota per un lancio chirurgico sui piedi di Bourabia.

NIKOLAOU 5,5: si fa sorprendere dalla penetrazione in velocità di Beto per il pareggio dell’Udinese, non chiude efficacemente sul cross di Success con Ehizibue a sfiorare la rete e va troppo debolmente sul tiro vincente di Pereyra. Poi sale di tono.

RECA 5,5: un bel fardello per lui l’inventiva di Ehizibue. Incide poco sul fronte offensivo. Determinante un suo colpo di testa a blindare la porta spezzina.

BOURABIA 6: non mette a frutto le sue doti tecniche forzando troppo la giocata, a tu per tu con Silvestri, con la sfera che si perde sopra la traversa. Dà il contributo di corsa e sagacia tattica (89’ KOVALENKO s.v.).

EKDAL 6: pur trovandosi in inferiorità numerica, regge discretamente il centrocampo con buone letture di gioco. Innesta l’azione vincente del primo contropiede di Nzola.

VERDE 6: trova un solo sbocco in profondità nel primo tempo, mani nei capelli per il suo sinistro a botta sicura respinto da Masina (62’ SHOMURODOV 5,5: si vede solo per una palla ‘rubata’, Silvestri lo anticipa).

AGUDELO 7: costante il suo apporto in fase difensiva, regala scampoli di inventiva e imprevedibilità in attacco, disegnando prima un assist perfetto per Gyasi non deviato in rete e poi servendo sul piede di Nzola il gol del pareggio (74’ MALDINI 5,5: non incide).

GYASI 6,5: si sacrifica in ripiegamento, aiutando Reca nel frenare la corsa di Ehizibue. Illumina con un contropiede non concretizzato da Nzola, arriva in ritardo sul tracciato di Agudelo.

NZOLA 8: una forza della natura, valore aggiunto capace di firmare una doppietta determinante. Capolavoro il suo primo gol, con una progressione dirompente che brucia Becao e Silvestri, imprendibile il rasoterra del 2-2 che scatena l’esultanza dei tifosi aquilotti (89’ CALDARA s.v.: dà il suo contributo).

ALL. SEMPLICI 6,5: è uno Spezia che convince a tratti, specie nella parte iniziale e dopo il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-4-1-2. Si avverte la grinta del tecnico.

ARBITRO MARCHETTI 6,5: buona direzione di gara.

Fabio Bernardini